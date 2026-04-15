Песков заявил, что визит Путина в Китай готовится

Фото: Пресс-служба президента РФ /Александр Казаков

Кремль своевременно сообщит о сроках планируемого визита Владимира Путина в Китай. Об этом интервью изданию "Ведомости" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, визит Путина в Китай готовится. Сроки поездки будут объявлены заблаговременно.

До этого помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в КНР в первой половине 2026 года, в ответ российский лидер принял приглашение.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Иранский президент выразил признательность Путину за позицию Москвы, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию конфликта.