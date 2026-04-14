Путин утвердил членов Общественной палаты

Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты (ОП) РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, были утверждены 40 членов ОП по квоте президента. Например, Путин утвердил президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, народную артистку России Диану Гурцкую, председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, а также председателя Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова и писателя Сергея Лукьяненко.

В пресс-службе ОП добавили, что новый, девятый состав начнет свою деятельность не позднее 1 июля.

Общественная палата формируется из 40 граждан РФ, утверждаемых президентом, 89 представителей общественных палат субъектов России, а также 43 представителя общероссийских общественных объединений, иных некоммерческих организаций.

Ранее Госдума приняла постановление о назначении пяти членов Центральной избирательной комиссии РФ. Среди представленных кандидатур – Константин Мазуревский от фракции "Единая Россия" и Евгений Колюшин от КПРФ, а также Василина Кулиева от ЛДПР, Николай Левичев от "Справедливой России" и Алена Булгакова от "Новых людей".

