11 марта, 13:33

Политика

Госдума приняла постановление о назначении пяти членов Центризбиркома

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла постановление о назначении пяти членов Центральной избирательной комиссии РФ. Документ принят депутатами в ходе заседания нижней палаты парламента.

Среди представленных кандидатур – Константин Мазуревский от фракции "Единая Россия" и Евгений Колюшин от КПРФ, а также:

  • Василина Кулиева от ЛДПР;
  • Николай Левичев от "Справедливой России";
  • Алена Булгакова от "Новых людей".

Госдума назначает пять членов ЦИК из числа кандидатур, предлагаемых самими депутатами и фракциями, в соответствии с законом о формировании Центризбиркома. Еще пять членов утверждает Совет Федерации и пять – президент России. Полномочия текущего состава Центризбиркома РФ истекут в конце марта.

В 2026 году запланированы свыше 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Единый день голосования состоится 20 сентября.

В 7 регионах будут проводиться выборы высших должностных лиц, однако к моменту старта кампании это число может увеличиться. Также в 39 российских регионах в единый день голосования пройдут выборы депутатов местных парламентов. Ведется подготовка и к выборам депутатов Государственной думы 9-го созыва.

