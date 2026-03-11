Форма поиска по сайту

11 марта, 14:46

Культура

Россияне назвали Евгения Онегина типичным жителем Патриарших прудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Герой романа Александра Пушкина Евгений Онегин в современных реалиях мог бы жить в районе Патриарших прудов. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

По мнению респондентов, этот район ассоциируется с роскошью, светской жизнью и изысканными заведениями, что соответствует образу героя классического романа. Там же, по версии опрошенных, могли бы поселиться Элен Курагина и Анна Каренина из произведений Льва Толстого.

Типичным жителем Арбата пользователи считают Мастера из произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Его соседями могли бы стать Александр Чацкий из "Горе от ума" Александра Грибоедова и профессор Преображенский из повести Булгакова ("Собачье сердце").

В районе Замоскворечья, по мнению респондентов, могли бы жить Герасим из произведения Ивана Тургенева "Муму", Татьяна Ларина ("Онегин") и Николай Кирсанов ("Отцы и дети").

Активных и стремящихся к переменам героев – Евгения Базарова ("Отцы и дети") и Григория Печорина ("Герой нашего времени") – участники опроса "поселили" в районе Пресни.

Деловой район Москва-Сити, по мнению россиян, подошел бы Остапу Бендеру ("Двенадцать стульев"), созданному Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Там же могли бы жить Павел Чичиков из произведения Николая Гоголя ("Мертвые души") и Андрей Штольц ("Обломов"), написанный Иваном Гончаровым.

В районе Бутово было бы комфортно Родиону Раскольникову из произведения Федора Достоевского ("Преступление и наказание") и Акакию Акакиевичу Башмачкину ("Шинель"), считают респонденты.

При этом Лиза из произведения Николая Карамзина ("Бедная Лиза"), по мнению участников опроса, могла бы жить в районе Измайлово, а Владимир Ленский ("Евгений Онегин") и Князь Мышкин ("Идиот") – в Царицыно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году жители столицы чаще всего бронировали в сервисе "Библиотеки Москвы" романы "Завет воды" Абрахама Вергезе и "Авиатор" Евгения Водолазкина. В списке предпочтений горожан оказались отечественные произведения, издания зарубежных авторов и мировые бестселлеры. Популярными книгами также оказались "Правда о деле Гарри Квеберта" Жоэля Диккера, "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Норвежский лес" Харуки Мураками и другие.

