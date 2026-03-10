Форма поиска по сайту

10 марта, 10:33

Культура

В Главархиве Москвы хранятся уникальные документы о Пушкине, Лермонтове и Шостаковиче

Фото: главархив Москвы

В Главархиве Москвы находится коллекция предметов и документов с XVII века до наших дней, в том числе фотографии столицы прошлых столетий, личные дела студентов Императорского Московского университета, записи о жизни во время Великой Отечественной войны, письма и завещания выдающихся людей. В учреждении рассказали о наиболее известных редкостях в честь празднования Дня архивов, который отмечается 10 марта.

Самый древний документ в Главархиве – книга учета имущества Благовещенского собора Кремля конца XVII века, передает портал мэра и правительства Москвы. Кроме того, среди редкостей – синодики XVII–XVIII веков о Вознесенской Давидовой пустыни и книги брачных обысков, где фиксировались сведения о женихах и невестах, включая историков и известных личностей, таких как Николай Карамзин.

Особую ценность представляют метрические книги с актовыми записями о рождении и бракосочетании Александра Пушкина, рождении Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, смерти Николая Гоголя, а также ранее неизвестная нотная рукопись Дмитрия Шостаковича. Кроме того, в записи о рождении сына Алексея Хомякова внимательный архивист обнаружил автограф Николая Гоголя, являвшегося его крестным отцом.

Для сохранности документов в архиве поддерживают круглосуточный температурно-влажностный режим, а работы по реставрации и обеззараживанию материалов проводят в специализированных лабораториях.

Кроме того, архив совместно с департаментом образования организует проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", где студенты и школьники изучают архивные материалы о выдающихся деятелях науки, культуры и искусства.

Участники работают с документами Николая Склифосовского, Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Евгения Вахтангова, Александра Островского и Василия Кандинского, а также исследуют архивные материалы о Великой Отечественной войне, освоении Арктики, астрономии и авиастроении.

Между тем в Государственном центральном музее кино на ВДНХ работает выставка, посвященная 130-летию со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской. Гости там увидят личные вещи актрисы, редкие фотографии, кадры из фильмов и воспоминания современников.

