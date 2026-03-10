Песков заявил, что Трамп не просил Путина о прекращении огня на Украине

Фото: kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего разговора не обсуждали прекращение огня на Украине до достижения полноценного урегулирования конфликта. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Таких условий не выставлялось", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что все детали прекращения огня уже ясны, равно как и позиция российского лидера. Он также сообщил, что вопрос снятия санкций с экспорта российской нефти не поднимался в ходе переговоров.

Путин провел телефонный разговор с Трампом вечером 9 марта. В Кремле отметили, что американский лидер позвонил президенту РФ для обсуждения текущей международной обстановки.

По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, состоявшийся диалог был конструктивным.