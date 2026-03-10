Форма поиска по сайту

10 марта, 15:57

Шоу-бизнес

Музыкант Джаред Лето хочет зарегистрировать товарный знак в РФ

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Знак планируется зарегистрировать по классам № 25 и 41 международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – это одежда, обувь, развлекательные услуги, кино- и телевизионные выступления.

Ранее певица Алла Пугачева продлила право на товарные знаки "Алла" и "Алла Борисовна" в России до 2036 года. Действие исключительного права на них должно было закончиться в апреле этого года.

Кроме того, американская компания PepsiCo зарегистрировала в России 10 товарных знаков. Заявки компания подавала с 2024 по 2025 год. В частности, ведомство приняло положительное решение о регистрации двух товарных знаков Lays Stix. Также была одобрена регистрация двух видов сухариков "Хрус Team. Барная коллекция".

