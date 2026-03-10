Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Иране из-за ударов США и Израиля

Фото: ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH

Свыше 1,3 тысячи мирных жителей погибли на территории Ирана после начала совместной военной операции США и Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани.

США и Израиль продолжают массированные атаки против Ирана днем и ночью, совершая умышленные удары по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры, отметил дипломат. По его словам, целями ударов становятся иранские школы, больницы, жилые дома, спортивные залы и пункты оказания помощи пострадавшим.

Иравани заявил, что намерения американских и израильских войск заключаются в том, чтобы терроризировать население, причинять "максимум страданий и разрушений".

Постпред призвал международное сообщество действовать, чтобы остановить кровавую войну против иранского народа. Иравани назвал глубоко прискорбным фактом отсутствие реакции Совбеза ООН на удары по Ирану.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Тель-Авива и Вашингтона по Тегерану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате одного из ударов по Ирану погиб бывший верховный лидер страны Али Хаменеи. Место погибшего аятоллы занял его сын Моджтабы Хаменеи.

По словам президента США Дональда Трампа, операция против Ирана будет вскоре завершена. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией" для избавления от "некоторых лиц".