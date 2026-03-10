CBS: разведка США получила информацию о минировании Ормузского пролива Ираном

Фото: AP Photo/Information Technician Second Class Ruskin Naval

Разведывательное сообщество США получило данные о том, что Иран якобы приступил к установке мин в Ормузском проливе. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

Пролив был закрыт в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по Тель-Авиву и базам Вашингтона в регионе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал дать доступ к проливу любому государству, которое выдворит со своей территории послов США и Израиля.

Как заявил Владимир Путин, маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически оказался закрыт. В 2025 году через него шла почти треть мирового морского экспорта нефти – примерно 14 миллионов баррелей в сутки.

