Захарова заявила, что РФ доведет информацию об ударе по Брянску до ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская сторона обязательно доведет информацию о преднамеренном ударе ВСУ по гражданскому населению РФ до ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского конфликта, не может не видеть количество убитых и раненых мирных жителей в результате атаки ВСУ.

"Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев. Неужели в очередной раз генсек (ООН Антониу Гутерриш. – Прим. ред.) и его представители отмолчатся?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Украинская армия нанесла ракетный удар по мирным жителям в Брянске вечером 10 марта. В результате обстрела погибли шесть граждан, еще как минимум 37 получили различные ранения. Всех пострадавших госпитализировали, также проводится эвакуация свыше 25 человек, которые спрятались во время атаки в убежище.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования погибшим и пострадавшим, а также предложил властям Брянской области свою помощь. В МИД РФ назвали ракетный удар военным преступлением, ответственность за которое несут не только солдаты ВСУ, но и политическое руководство Украины.