Словакия может отказаться поддерживать вступление Украины в Евросоюз

Фото: depositphotos/ginasanders

Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Евросоюз из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". Об этом заявил посол РФ в Братиславе Сергей Андреев.

"Если поставки нефти для Словакии по "Дружбе" не будут восстановлены, словацкое правительство оставляет за собой право принять и другие меры, в частности, отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС", – цитирует дипломата ТАСС.

Андреев добавил, что в ответ на недружественные действия Киева Братислава уже решила прекратить действие словацко-украинского соглашения об аварийных поставках электроэнергии.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому, вероятно, есть что скрывать в отношении нефтепровода "Дружба", учитывая решение Киева о недопуске инспекции, подчеркнул российский посол.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в феврале 2026 года. На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Украина блокирует работу нефтепровода по политическим причинам. По его словам, Будапешт обладает спутниковыми снимками, которые подтверждают, что нефтепровод находится в рабочем состоянии.

