10 марта, 23:55

Политика

Глава МИД Ирана опроверг утверждения о подготовке нападения на США

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг утверждения о том, что его страна якобы планировала нападение на Соединенные Штаты. Об этом он написал в соцсети X.

"Утверждение о том, что Иран планировал нападение на США или американские войска, будь то превентивное или упреждающее, является откровенной и абсолютной ложью", – подчеркнул Аракчи.

По словам дипломата, единственной целью такой дезинформации является попытка оправдать военную операцию против Ирана, которая была "организована Израилем и оплачена обычными американцами".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели. Таким образом он попытался обосновать начало военной кампании против Ирана.

Вместе с тем американский лидер допустил, что операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. По его словам, многие военные цели США в Иране уже можно считать достигнутыми.

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Действия США в Иране вызвали недовольство в европейских странах

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

