Склад со стройматериалами загорелся в Севастополе после атаки ВСУ

Фото: 123RF.com/chaikom

Склад строительных материалов и частный дом загорелись в районе садоводческого товарищества "Гранат" в Севастополе в результате воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, силы ПВО сбили уже девять воздушных целей противника в районе Северной стороны и Фиолента.

Кроме того, зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей в районе Монастырского шоссе, а также в садоводческих товариществах "Троллейбусник-1", "Троллейбусник-2" и "Ямал".

Развожаев добавил, что в регионе отменен режим воздушной тревоги.

Ранее украинские беспилотники атаковали АЗС в Запорожской области, повреждения получил автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате пострадали трое учеников и их тренер.

За минувшую неделю из-за ударов ВСУ по энергообъектам в российских регионах без света остались почти 500 тысяч абонентов. Украинские формирования целенаправленно атаковали узловые подстанции, от которых зависит энергоснабжение сразу нескольких районов.