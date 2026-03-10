Почти 500 тыс абонентов в России оставались без света после ударов ВСУ

Фото: depositphotos/gyn9037

За минувшую неделю из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам в российских регионах без света остались почти 500 тысяч абонентов, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, украинские формирования целенаправленно атаковали узловые подстанции, от которых зависит энергоснабжение сразу нескольких районов. В результате таких обстрелов ограничения затронули около 494,4 тысячи человек.

Он добавил, что больше всего пострадала Белгородская область – там без электричества остались 430 тысяч жителей города и приграничных территорий. В целом регион остается наиболее атакуемым – на неделе ежедневно по нему выпускали от 150 до 180 дронов.

Всего за неделю в результате ударов погибли 30 человек, включая одного ребенка. Ранения получили более 150 человек, из них 9 – несовершеннолетние.

Ранее украинские беспилотники атаковали АЗС в Токмакском округе Запорожской области, в следствие чего повреждения получил автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате пострадали трое учеников и их тренер. Раненых доставили в больницу.