Глава МИД Ирана "поблагодарил" США за признание использования HIMARS

Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи иронично поблагодарил Центральное командование США за признание, что Вашингтон использует системы HIMARS в соседних с Ираном странах для ударов по республике. Он написал об этом на своей странице в соцсети Х, передает RT.

Если Тегеран в ответ уничтожит своими ракетами эти американские системы, "никто не должен жаловаться", добавил Аракчи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

В ночь на 10 марта израильские войска приступили к очередной масштабной серии авиаударов по военным объектам на территории Тегерана. Силы Ирана, в свою очередь, запустили ракеты в направлении израильской территории.

Лидер США Дональд Трамп утверждал, что Иран готовился атаковать США якобы в течение недели. Американским силам, в свою очередь, удалось поразить более 5 тысяч целей на территории Ирана с начала операции.