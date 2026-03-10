Израиль начал новую масштабную волну ударов по Тегерану

Фото: depositphotos/trekandshoot

Израильские войска приступили к очередной масштабной серии авиаударов по военным объектам на территории Тегерана. Об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

"ЦАХАЛ начала широкую волну ударов по террористическим целям в Тегеране", – говорится в сообщении армии.

В свою очередь, иранские войска также запустили ракеты в направлении израильской территории, как сообщает местное гостелевидение. Другие подробности пока не приводятся.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

В ходе операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Позднее Совет экспертов Ирана объявил, что единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.