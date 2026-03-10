Трамп заявил, что США расследуют удар по школе на юге Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что соответствующие органы проводят расследование по поводу удара по школе для девочек на юге Ирана. Об этом он сообщил на пресс-конференции в штате Флорида.

"Я, безусловно, приму любые результаты расследования, я готов смириться с ними", – добавил глава Белого дома.

Школа в иранском Минабе была атакована 28 февраля в результате первых авиаударов в ходе совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В результате погибли 168 учениц.

По данным СМИ, личности пилотов и авиабаза, откуда они вылетели и якобы атаковали школу, уже установлены. При этом Трамп указывал, что за атакой на школу для девочек стоит сам Тегеран.

Между тем в Иране убеждены, что именно американский истребитель нанес удар по школе для девочек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что американцы уже атаковали "много мест", включая другие школы и больницы.