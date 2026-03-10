Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:55

Политика

Трамп заявил, что США расследуют удар по школе на юге Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что соответствующие органы проводят расследование по поводу удара по школе для девочек на юге Ирана. Об этом он сообщил на пресс-конференции в штате Флорида.

"Я, безусловно, приму любые результаты расследования, я готов смириться с ними", – добавил глава Белого дома.

Школа в иранском Минабе была атакована 28 февраля в результате первых авиаударов в ходе совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В результате погибли 168 учениц.

По данным СМИ, личности пилотов и авиабаза, откуда они вылетели и якобы атаковали школу, уже установлены. При этом Трамп указывал, что за атакой на школу для девочек стоит сам Тегеран.

Между тем в Иране убеждены, что именно американский истребитель нанес удар по школе для девочек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что американцы уже атаковали "много мест", включая другие школы и больницы.

В Москве люди принесли цветы и игрушки к посольству Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикапроисшествияза рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика