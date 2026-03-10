Форма поиска по сайту

10 марта, 04:44

Политика

Сийярто заявил о панике в Киеве после задержания украинских инкассаторов

Фото: ТАСС/EPA/BOGLARKA BODNAR

В Киеве началась паника после конфискации Венгрией десятков миллионов долларов и евро наличными, а также золота, которые перевозили сотрудники государственного украинского "Ощадбанка". Об этом сообщило издание MTI со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

Министр подчеркнул, что ввоз в Венгрию крупной суммы денег при подозрительных обстоятельствах стал проблемой нацбезопасности. Сийярто поинтересовался, с какой целью деньги были привезены на территорию Венгрии и кому они могли быть предназначены.

Глава МИД также задался вопросом, почему украинских инкассаторов сопровождали военные и сотрудники спецслужб, а также есть ли связь между этим инцидентом и вмешательством Киева в парламентские выборы Венгрии.

Венгрия задержала семерых сотрудников украинского "Ощадбанка", которые выполняли рейс между Австрией и Украиной, перевозя 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

По версии МИД Украины, Венгрия якобы взяла в заложники украинцев и похитила деньги. При этом МИД Венгрии выдвинул версию, что перевозимые деньги могут принадлежать мафии. Позже "Ощадбанк" потребовал вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности.

Парламент Венгрии рассмотрит законопроект об удержании конфискованных у украинцев валюты и золота до выяснения их происхождения.

