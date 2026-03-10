Форма поиска по сайту

Средняя зарплата в НПФ превысила 500 тысяч рублей в декабре 2025 года

Названы отрасли в РФ со средней зарплатой более 500 тысяч рублей

Фото: depositphotos/dalivl@yandex.ru

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и денежное посредничество стали единственными двумя отраслями в России, в которых средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в декабре 2025 года, передает РИА Новости.

Сотрудники НПФ получали в среднем 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники – 515,3 тысячи. Также в пятерку отраслей по размеру зарплаты вошли добыча нефти и газа – 450 тысяч рублей, производство носителей информации (кассет и дисков) – 405 тысяч, вспомогательная деятельность в сфере финансов – 388,8 тысячи.

Следом за ними идут такие отрасли, как звукозапись и издание музыки – 367,5 тысячи рублей, пассажирские воздушные перевозки – 367,5 тысячи, общественные и гуманитарные науки – 364,9 тысячи, международные организации – 333,7 тысячи, а также организация конференций и выставок – 331,8 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата работников рассчитывается до вычета налогов, а также включает все премии и бонусы.

Ранее в Госдуме предложили установить минимальный размер почасовой оплаты труда (МРОЧ). Нововведение позволит рассчитывать стоимость часа "исходя из того, что человек может работать несколько часов в неделю".

В ГД также отметили, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти как минимум на 8 тысяч рублей. Всего на уровне МРОТ в России зарплату получают около 4,5 миллиона человек.

Россиянам назвали законные удержания из зарплаты

