Песков назвал ошибкой публикацию неотредактированного обращения Путина к 8 Марта

Фото: kremlin.ru

Черновой вариант поздравления Владимира Путина к 8 Марта было опубликовано случайно. Об этом пишет издание "Подъем" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было", – отметил представитель Кремля.

Поздравление Путина жительниц РФ с Международным женским днем было опубликовано в ночь на 8 Марта. Изначально видео содержало два дубля. Между ними Путин сообщил, что у него запершило в горле, в связи с чем обращение лучше перезаписать. Затем в Кремле отредактировали видео и оставили только один дубль.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что женщинам "подвластно все", и пожелал им счастья и благополучия. Он отметил, что этот праздник в России всегда встречают с "самыми светлыми и теплыми чувствами".

По словам президента, щедрая, милосердная и мудрая женская душа делает мир лучше и добрее. Также Путин подчеркнул особую роль материнской любви, которая остается в сердце человека на всю жизнь, согревает, придает сил и умножает радость.