Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти, но считает это обсуждение преждевременным. Об этом сообщает NBC News.

"Люди об этом думают, но обсуждать это пока слишком рано", – приводит телеканал слова главы Белого дома.

Между тем ситуация вокруг Ирана может привести к тому, что цены на нефть могут вырасти до 125–160 долларов за баррель. Такое мнение высказал американский эксперт в сфере энергетики Том Клоза.

"Наихудший сценарий может сопровождаться возобновлением перевозок по (Ормузскому. – Прим. ред.) проливу, прерывающимся атаками на суда", – приводит слова Клоза ТАСС.

По его словам, поставки через Ормузский пролив на уровне 60–80% от прежних объемов могут привести к устойчивому росту цен. Клоза также выразил уверенность в том, что граждане США не оставят без внимания повышение стоимости бензина и возможный рост темпов инфляции в стране.

При этом ранее Трамп заявлял, что рост цен на нефть это небольшая плата за безопасность страны. Он выразил уверенность, что стоимость горючего быстро снизится, когда будет устранена ядерная угроза, исходящая от Ирана.

Владимир Путин подчеркивал, что мир ждет новая ценовая реальность по нефти и газу из-за конфликта на Ближнем Востоке. РФ предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию вызовут рост цен, а также поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.