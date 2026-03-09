Форма поиска по сайту

09 марта, 21:47

Транспорт

Прямой рейс из Катара в Россию состоится 10 марта

Фото: depositphotos/Chalabala

Прямой рейс из Дохи в Москву предварительно состоится во вторник, 10 марта. Его осуществит катарская авиакомпания Qatar Airways, сообщает посольство РФ в Катаре.

"Авиакомпания в самое ближайшее время откроет возможность самостоятельного перебронирования для пассажиров с билетами Qatar Airways на руках с 28 февраля по 9 марта – на 10 марта, а также покупки билетов", – говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Ранее первый за девять суток пассажирский самолет из Катара приземлился в аэропорту Шереметьево. В российском посольстве в Катаре заявляли, что приоритет отдавался гражданам с детьми, пенсионерам, которым необходима экстренная медпомощь, а также тем, кто не смог улететь из Катара 28 февраля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства, а также военные базы Штатов в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Из-за этого ряд стран Персидского залива ввели ограничения на использование воздушного пространства. В частности, как сообщили СМИ, в ОАЭ данные меры могут продлиться до 16 марта.

Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

