Первый за почти 9 суток рейс из Дохи прибудет в Москву 9 марта

Фото: depositphotos/nitinut380

Первый за почти девять суток пассажирский рейс из столицы Катара, Дохи, прибудет в Москву во второй половине 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта Шереметьево.

"Он может прибыть, ориентировочно, в 16:55", – говорится в сообщении аэрогавани.

Известно, что приоритет при формировании списков пассажиров отдается гражданам с детьми, пожилым и нуждающимся в срочной медпомощи, а также тем, кто не успел покинуть Катар 28 февраля, указывали в российском посольстве в республике.

Ожидается, что авиакомпания Qatar Airways выполнит рейс из Дохи до Москвы по безопасному воздушному коридору. При этом Qatar Airways напрямую уведомит граждан о перебронировании билетов по электронной почте и организует трансфер до аэропорта Хамад.

Ситуация в регионе обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства, а также военные базы Штатов в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Из-за этого ряд государств Ближнего Востока ввели ограничения на использование воздушного пространства. По данным СМИ, ограничения в воздушном пространстве ОАЭ могут продлится до 16 марта.