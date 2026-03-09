Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил Моджтабе Хаменеи поздравление в связи с избранием верховным руководителем Исламской Республики Иран. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности", – отметил российский лидер.

В своем обращении он также выразил убежденность, что преемник продолжит курс своего отца и консолидирует иранское общество в условиях грядущих вызовов.

Путин подтвердил поддержку России и готовность к дальнейшему партнерству с Ираном, пожелав Хаменеи крепкого здоровья и силы духа.

Бывший Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате совместной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ответ на это президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Верховного лидера не останется безнаказанным.

Позднее Совет экспертов Ирана объявил, что на экстренном собрании единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым Верховным лидером.