Армия Ирана присягнула на верность новому верховному лидеру страны

Фото: depositphotos/lkpro

Иранские вооруженные силы официально поддержали решение Совета экспертов об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером страны и принесли присягу на верность. Об этом этом сообщает государственное телевидение Исламской Республики.

"Командование вооруженных сил Ирана присягнуло на верность новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи", – говорится в заявлении.

Также Моджтабе Хаменеи присягнул на верность Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС страны) и выразил готовность следовать его указаниям.

В свою очередь командование сил национальной безопасности Ирана объявило, что силы правопорядка присягнули на верность новому верховному лидеру. Сотрудники ведомства обязуются исполнять все его приказы.

Ранее представители Совета экспертов Ирана сообщили, что сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба был избран новым верховным лидером на экстренном заседании. При этом, по их словам, данное решение было принято единогласно.