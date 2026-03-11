ЦСКА обыграл "Сочи" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Хоккеисты столичного клуба ЦСКА обыграли "Сочи" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встречу перенесли в Москву из Сочи. 23 февраля командам удалось завершить только первый период со счетом 0:0, после чего игра прервалась из-за опасности атаки БПЛА.

От ЦСКА шайбы забросили Дмитрий Саморуков и Денис Зернов на 26-й и 59-й минуте соответственно. "Сочи" гол принес Федор Аврамов на 45-й минуте. Это четвертая встреча команд в текущем сезоне.

Ранее магнитогорский "Металлург" впервые выиграл Кубок континента имени Виктора Тихонова, который вручается команде, ставшей лучшей в регулярном чемпионате КХЛ.

Команда в овертайме одержала победу над уфимским клубом "Салават Юлаев" со счетом 2:1. В итоге "Металлург" набрал 101 очко и досрочно стал первым в турнирной таблице КХЛ.

