НХЛ дисквалифицировала хоккеиста Малкина на пять матчей за удар клюшкой

Фото: ТАСС/AP/Gene J. Puskar

Российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина отстранили на пять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удар в лицо клюшкой шведского защитника и капитана "Баффало" Расмуса Далина. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Инцидент случился на первой минуте второго периода игры. После удара клюшкой в лицо Малкин получил удаление до конца игры. Встреча состоялась 6 марта и завершилась поражением "Питтсбурга" со счетом 1:5.

Ранее российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и "Юты Маммот" Михаил Сергачев обнялись во время драки после матча регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоялась в Вашингтоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу "Юты Маммот".

После финальной сирены на льду началась потасовка. При этом Овечкин и Сергачев отказались участвовать в ней.

До этого Московский хоккейный клуб (ХК) "Спартак" объявил об отстранении от тренировок и матчей КХЛ нападающего Ивана Морозова из-за обнаружения запрещенного вещества в его допинг-пробе. Клуб получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

