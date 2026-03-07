ГОСТ на карандаши начнет действовать в России с сентября 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на карандаши. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Требования касаются карандашей в древесном и пластиковом корпусе, которые предназначаются для письма, черчения и рисования. Кроме того, новый стандарт устанавливает требования к карандашам, поставляемым на внутренний рынок и на экспорт. Однако он не распространяется на механические карандаши и товары специального назначения.

Согласно документу, стержень должен находиться в оболочке симметрично продольной оси карандаша, а торцы должны быть перпендикулярны продольной оси. Также у каждого карандаша должна быть четкая, легко читаемая и контрастная маркировка с указанием товарного знака или наименования предприятия-изготовителя, а также степени твердости.

Стандарт разработала Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Ранее Росстандарт утвердил новую редакцию ГОСТа на творог, требования которого вступят в силу с 1 января 2027 года. Как сообщили в ведомстве, обновленный стандарт сохранит традиционное определение творога как кисломолочного продукта, но уточнит ряд показателей с учетом современной практики.

При этом академик РАН Геннадий Онищенко назвал снижение нормы белка в новом ГОСТе на творог не лучшим решением. Он призвал снизить норму жиров, поскольку именно молочные жиры образуют бляшки. Новый ГОСТ, предположил он, – это протекция производителей, которые будут продавать товар за ту же цену, но с меньшим содержанием белка.

