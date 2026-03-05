Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 08:43

Общество

Обновленный ГОСТ на творог вступит в силу в России с 2027 года

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Росстандарт утвердил новую редакцию ГОСТа на творог, требования которого вступят в силу с 1 января 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как сообщили в ведомстве, обновленный стандарт сохранит традиционное определение творога как кисломолочного продукта, но уточнит ряд показателей с учетом современной практики.

В частности, расширится перечень допустимого сырья. В него включат, например, коровье пастеризованное и сгущенное молоко.

Кроме того, новый стандарт снизит минимальные требования к содержанию белка. Теперь показатель составит 14, 15 и 17% в зависимости от жирности продукта, тогда как ранее нормы были установлены на уровне 14, 16 и 18%.

Также впервые будет введен нижний порог кислотности – не менее 150 градусов Тернера. Ранее стандарт ограничивал только максимальное значение на уровне 210–240 градусов. В Росстандарте отметили, что нововведение станет дополнительной мерой против возможной фальсификации продукции.

Помимо этого, повышен минимальный порог массовой доли влаги – с 60 до 65%, что, по словам специалистов, позволит точнее регламентировать консистенцию творога.

В ведомстве подчеркнули, что обновление стандарта направлено на повышение прозрачности и адаптацию документа к современной нормативной базе. Производителям предоставлен переходный период до 1 января 2027 года.

Новый ГОСТ, как и большинство действующих в России стандартов, носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей, однако может стать обязательным при прямой отсылке к нему в законе, контракте или техническом регламенте.

Вместе с тем с 1 апреля в России вступит в силу новый межгосударственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки, который должен заменить устаревший ГОСТ 1986 года. Ключевым нововведением стало расширение ассортимента допустимых форм и веса продукции. Теперь производители смогут выпускать не только стандартные формовые буханки.

Новый ГОСТ на белый хлеб вступит в силу с 1 апреля в России

Читайте также


обществоеда

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика