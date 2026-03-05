Обновленный ГОСТ на творог вступит в силу в России с 2027 года

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Росстандарт утвердил новую редакцию ГОСТа на творог, требования которого вступят в силу с 1 января 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как сообщили в ведомстве, обновленный стандарт сохранит традиционное определение творога как кисломолочного продукта, но уточнит ряд показателей с учетом современной практики.

В частности, расширится перечень допустимого сырья. В него включат, например, коровье пастеризованное и сгущенное молоко.

Кроме того, новый стандарт снизит минимальные требования к содержанию белка. Теперь показатель составит 14, 15 и 17% в зависимости от жирности продукта, тогда как ранее нормы были установлены на уровне 14, 16 и 18%.

Также впервые будет введен нижний порог кислотности – не менее 150 градусов Тернера. Ранее стандарт ограничивал только максимальное значение на уровне 210–240 градусов. В Росстандарте отметили, что нововведение станет дополнительной мерой против возможной фальсификации продукции.

Помимо этого, повышен минимальный порог массовой доли влаги – с 60 до 65%, что, по словам специалистов, позволит точнее регламентировать консистенцию творога.

В ведомстве подчеркнули, что обновление стандарта направлено на повышение прозрачности и адаптацию документа к современной нормативной базе. Производителям предоставлен переходный период до 1 января 2027 года.

Новый ГОСТ, как и большинство действующих в России стандартов, носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей, однако может стать обязательным при прямой отсылке к нему в законе, контракте или техническом регламенте.

