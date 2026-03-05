Средняя стоимость лечения рака в России составила несколько миллионов рублей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В России лечение онкологического заболевания в среднем обходится в несколько миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство пациентов могут получить помощь бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Это относится и ко многим высокоэффективным лекарствам.

По словам Уфимцева, сейчас в России лечат достаточно много онкологических заболеваний.

"Однако не все вещи в силу обеспеченности какими-то лекарствами или особенностями каких-то исследований доступны в короткое время", – добавил он.

В связи с этим в рамках ОМС могут быть очереди на какие-то процедуры и исследования. Поэтому, считает Уфимцев, достаточно активно развивается добровольное медицинское страхование (ДМС). Растет спрос и на программы добровольного онко-страхования.

Ранее в России зарегистрировали новый отечественный скрининговый тест на определение рака эндометрия. Он обладает высокой чувствительностью и эффективностью.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в сфере здравоохранения отмечается переход на сохранение здоровья, профилактику и раннее выявление заболеваний.

Также будет создана вакцина для терапии рака поджелудочной железы. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн подчеркнул, что этот вид онкологии проходит очень злокачественно.

