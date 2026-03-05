Форма поиска по сайту

05 марта, 09:08

Общество

Средняя стоимость лечения рака в России составила несколько миллионов рублей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В России лечение онкологического заболевания в среднем обходится в несколько миллионов рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство пациентов могут получить помощь бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Это относится и ко многим высокоэффективным лекарствам.

По словам Уфимцева, сейчас в России лечат достаточно много онкологических заболеваний.

"Однако не все вещи в силу обеспеченности какими-то лекарствами или особенностями каких-то исследований доступны в короткое время", – добавил он.

В связи с этим в рамках ОМС могут быть очереди на какие-то процедуры и исследования. Поэтому, считает Уфимцев, достаточно активно развивается добровольное медицинское страхование (ДМС). Растет спрос и на программы добровольного онко-страхования.

Ранее в России зарегистрировали новый отечественный скрининговый тест на определение рака эндометрия. Он обладает высокой чувствительностью и эффективностью.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в сфере здравоохранения отмечается переход на сохранение здоровья, профилактику и раннее выявление заболеваний.

Также будет создана вакцина для терапии рака поджелудочной железы. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн подчеркнул, что этот вид онкологии проходит очень злокачественно.

Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака

