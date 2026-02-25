Уникальные российские препараты от аллергии и онкологии появятся на рынке в 2027 году

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Уникальные российские препараты от аллергии и нескольких видов онкологии выйдут на рынок в 2027 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

По его словам, в настоящее время ведутся клинические испытания 14 препаратов, не имеющих зарубежных аналогов, и еще 23 медицинских изделий.

Среди них – вакцина от аллергии на пыльцу березы и пищевую аллергию, препарат для лечения рака мочевого пузыря, средства для купирования боли и изделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти и внимания.

Мишустин также отметил, что ученые уже зарегистрировали вакцины для разных форм онкологии. Планируется включить их в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России снизила цены на жизненно важные препараты для лечения рака. В частности, речь идет о лекарствах для терапии онкологии предстательной железы, немелкоклеточного рака легких и молочной железы, а также о биоаналоговом препарате, применяемом при нейтропении.