28 февраля, 09:25

Мэр Москвы

Собянин: более 9 га территории благоустроят возле станции "Народное Ополчение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около транспортного узла "Народное Ополчение" в Москве благоустроят 9,07 гектара территории. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что там расположены 2 станции метро: действующая Большой кольцевой линии и строящаяся Рублево-Архангельской, а также маршруты наземного транспорта.

На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного появится сквер. Кроме того, будет реконструируют около 1,4 километра улично-дорожной сети. Специалисты расширят проезжую часть, сделают дополнительные пешеходные зоны, наземные переходы и велодорожки, перечислил градоначальник.

Более того, добавил он, с западной стороны сквера возведут общественно-деловой комплекс, который станет новой точкой притяжения жителей.

Ранее Собянин утвердил 2 новых проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Перове и Нагорном районе. Преобразования запланированы на участках 1-й Владимирской улицы и Варшавском шоссе. Там построят свыше 22,5 тысячи квадратных метров жилья в рамках программы реновации.

Более 2 тысяч дворов благоустроят в Москве в 2026 году

