В Москве благоустроили территорию у будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты провели благоустройство возле будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в зону работ вошли Олимпийский проспект, улица Дурова, Большая Екатерининская улица, Самарская улица и Селезневская улица, Лаврский переулок, 1-й Троицкий переулок и Орловский переулок.

"Главной задачей было создание удобных пешеходных маршрутов в районе будущей станции, возле которой находятся значимые городские объекты – театр Российской армии, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Екатерининский и Фестивальный парки", – отметил он.

Специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию, чья протяженность составила 22 километра, дополнительно проложили 425 метров ливневой канализации. Кроме того, была оптимизирована геометрия улиц, расширена пешеходная зона, а на тротуарах и проезжей части обновили 143 600 квадратных метров асфальтового покрытия.

Заменили 12 светофоров, организовали автомобильные парковки и велопарковки, установили свыше 300 фонарей с энергосберегающими светильниками. На нерегулируемых переходах возвели опоры контрастного освещения. Специалисты установили 12 новых остановок общественного транспорта, а также привели в порядок либо разбили новый газон на общей площади в 23 400 "квадратов".

В 2025 году столичные специалисты благоустроили территории около 41 объекта, включая станции метро и МЦД, пересадочные узлы, улицы с трамвайными линиями и другие участки улично-дорожной сети, указывал ранее Сергей Собянин.

Комплексное благоустройство территорий около транспортных узлов предполагает расширение тротуаров и разделение потоков переходов для избежания неудобств пешеходов при движении.

