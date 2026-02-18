Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 10:10

Город

Благоустройство выполнят на улице Космонавтов и Ярославской в рамках проекта КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Алексеевском районе на северо-востоке Москвы будут реорганизованы три участка в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) площадью 1,7 гектара, где проведут комплексное благоустройство, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что программа КРТ дает возможность не только обновлять фонд недвижимости, но и благоустраивать общественные пространства и повышать качество городской среды.

Например, на площадке на Ярославской улице будет построена улично-дорожная сеть и оборудована плоскостная парковка на 92 автомобиля.

Два других участка, которые расположены ближе к улице Космонавтов, будут отведены под комплексное благоустройство, а на одном из них будут сохранены тепловые пункты. Всего реализация проекта займет 3 года.

Участки находятся в шаговой доступности от станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии метро по адресам улица Ярославская, владение 9, корпус 2, и улица Космонавтов, владение 2А. Рядом находятся жилые дома, школа и детский сад, а также объекты торговли и услуг, парк культуры и отдыха "Алексеевская горка".

Помимо этого, в Алексеевском районе будет построен дом по программе реновации. Современный жилой дом с благоустроенной территорией возведут по адресу Новоалексеевская улица, владение 19, корпус 1, предельная площадь новостройки – 11 тысяч квадратных метров.

В рамках программы КРТ привлекательные городские пространства формируются в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. На разных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов общей площадью около 4,5 тысячи гектаров.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории нежилой застройки на западе Москвы. Площадь участка составляет 0,56 гектара.

Он находится на улице Матросова между Домостроительной улицей и МКАД в районе Солнцево. Рядом с участком расположена станция Мещерская МЦД-4. В настоящее время на территории присутствуют устаревшие объекты.

Читайте также


городблагоустройство

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика