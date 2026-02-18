Благоустройство выполнят на улице Космонавтов и Ярославской в рамках проекта КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Алексеевском районе на северо-востоке Москвы будут реорганизованы три участка в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) площадью 1,7 гектара, где проведут комплексное благоустройство, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что программа КРТ дает возможность не только обновлять фонд недвижимости, но и благоустраивать общественные пространства и повышать качество городской среды.

Например, на площадке на Ярославской улице будет построена улично-дорожная сеть и оборудована плоскостная парковка на 92 автомобиля.

Два других участка, которые расположены ближе к улице Космонавтов, будут отведены под комплексное благоустройство, а на одном из них будут сохранены тепловые пункты. Всего реализация проекта займет 3 года.

Участки находятся в шаговой доступности от станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии метро по адресам улица Ярославская, владение 9, корпус 2, и улица Космонавтов, владение 2А. Рядом находятся жилые дома, школа и детский сад, а также объекты торговли и услуг, парк культуры и отдыха "Алексеевская горка".

Помимо этого, в Алексеевском районе будет построен дом по программе реновации. Современный жилой дом с благоустроенной территорией возведут по адресу Новоалексеевская улица, владение 19, корпус 1, предельная площадь новостройки – 11 тысяч квадратных метров.

В рамках программы КРТ привлекательные городские пространства формируются в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. На разных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов общей площадью около 4,5 тысячи гектаров.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории нежилой застройки на западе Москвы. Площадь участка составляет 0,56 гектара.

Он находится на улице Матросова между Домостроительной улицей и МКАД в районе Солнцево. Рядом с участком расположена станция Мещерская МЦД-4. В настоящее время на территории присутствуют устаревшие объекты.

