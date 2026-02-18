Столичный портал потребителя поможет обменять или вернуть подарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Помочь обменять или вернуть подарки можно при помощи столичного портала потребителя. Об этом передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий города.

Подсказки экспертов портала помогут не только с обменом или возвращением товаров с браком, но и подарков надлежащего качества, которые по тем или иным причинам не подошли тому, кому они были предназначены. Кроме того, горожане смогут узнать, как вести себя в случае конфликта с продавцом.

Если вещь оказалась ненадлежащего качества, то от нее можно отказаться или обменять на другую в течение 14 дней, не считая дня покупки. Кроме того, гражданин вправе требовать от продавца скидки или бесплатного ремонта товара.

В случае если вещь имеет хорошее качество, но не подошла по форме, габаритам, размеру, цвету или комплектации, ее можно вернуть продавцу или обменять на другую также в течение 14 дней.

Чтобы процесс прошел оперативно и без проблем, эксперты портала советуют горожанам сохранять платежные документы и чеки, даже если речь идет о подарке от близких. Также надо быть готовым к тому, что цена нового товара может отличаться.



"Сохраняйте потребительские свойства вещи, ее товарный вид, ярлыки, фабричные пломбы, помните: если нужного товара нет в наличии, вы вправе вернуть вещь и получить потраченные деньги", – добавили в пресс-службе.

При этом вернуть или обменять можно лишь непродовольственный товар. Вместе с тем в ряде случаев вернуть приобретенную продукцию не удастся. Речь идет о покупках в офлайн-магазинах ювелирных изделий, книг и непериодических изделий, телевизоров, ноутбуков, телефонов, бытовой техники, парфюмерии и косметики.

Отличаются и правила возврата товаров, купленных дистанционно. Они менее строгие. В частности, можно отказаться даже от изделий, которые в обычных магазинах нельзя вернуть или обменять. Исключением являются вещи, изготовленные на заказ. В целом человек может отказаться от товара в любое время до его передачи, а после – в течение 7 дней. Важно также сохранять потребительские свойства товара, иначе его не примут.

При этом если украшения, сложная техника или книга оказались бракованными, то можно вернуть это в любом случае – как при покупке в онлайн-магазине, так и в офлайн-магазине. Подробнее об этом горожане могут узнать из материалов "Рекомендации по покупке ювелирных украшений", "Что нужно знать потребителю при покупке книг и других непериодических изданий", "Покупка технически сложного товара: что важно знать потребителю?" и "Недостаток в мобильных телефонах: как потребителю защитить свои права?".

В случае если продавец не реагирует на просьбу вернуть деньги или обменять товар, можно изучить раздел "Правовая информация". Там размещены инструкции для разрешения разных спорных ситуаций. Здесь же можно узнать о составлении претензии и решении спора в досудебном порядке.

Пр обращении в суд горожанам поможет раздел "Шаблоны претензий и исковых заявлений". Составить план действий в спорной ситуации поможет сервис "Электронный помощник".

В спорной ситуации москвичи также имеют возможность связаться со специалистом столичного управления Роспотребнадзора. Для этого можно воспользоваться сервисом "Онлайн-консультация" либо позвонить на горячую линию +7 495 539⁠-36⁠-96.

Ранее адвокат Мария Ярмуш рассказывала, что требовать вернуть подарки, цветы, деньги или другое имущество, которые человек передал добровольно и без обязательств, невозможно. Она напомнила о статье об обязанности возврата неосновательного обогащения, которая содержится в Гражданском кодексе РФ. При этом она не действует, если передача была добровольной и по желанию.

