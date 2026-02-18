Процессуальные действия проводятся с министром культуры Башкирии Аминой Шафиковой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Башкирии проводятся процессуальные действия с министром культуры республики Аминой Шафиковой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство отметило, что официальные комментарии будут предоставлены позднее компетентными органами и службами.

По данным СМИ, Шафикова была задержана утром 18 февраля.

В сентябре 2024 года дело было возбуждено в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. В октябре того же года Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО.

По данным следствия, он получил взятку от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог. Сумма взятки оценивалась в 37 миллионов рублей. В итоге суд приговорил Марзаева к 13 годам заключения.