18 февраля, 12:01Происшествия
Процессуальные действия проводятся с министром культуры Башкирии Аминой Шафиковой
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Башкирии проводятся процессуальные действия с министром культуры республики Аминой Шафиковой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министерство отметило, что официальные комментарии будут предоставлены позднее компетентными органами и службами.
По данным СМИ, Шафикова была задержана утром 18 февраля.
В сентябре 2024 года дело было возбуждено в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. В октябре того же года Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО.
По данным следствия, он получил взятку от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог. Сумма взятки оценивалась в 37 миллионов рублей. В итоге суд приговорил Марзаева к 13 годам заключения.