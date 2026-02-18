Исполнители теракта в "Крокусе" обратились к потерпевшим с соболезнованиями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Непосредственные исполнители террористического акта в "Крокус Сити Холле" Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратились к потерпевшим с соболезнованиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Защита Файзова указала, что в момент теракта у того якобы не было огнестрельного оружия и он ни в кого не стрелял. В это же время пистолет, который был у него в руках, изначально был непригоден. При этом у других исполнителей теракта, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Муродали Рачабализоды (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), позиция аналогичная.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть как исполнители преступления, так и их пособники. Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта. Выяснилось, что преступление организовали украинские спецслужбы. Таким образом они рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в РФ.

В ходе судебных заседаний государственное обвинение потребовало пожизненное заключение четверым исполнителям теракта. Для остальных 15 фигурантов обвинение запросило сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.

