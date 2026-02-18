Sky News: в ЕК ожидают от Киева план по восстановлению нефтепровода "Дружба"

Фото: AP Photo/Sven Kaestner

Еврокомиссия потребовала от Киева предоставить план по восстановлению нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

По информации журналистов, в ЕК ожидают график ремонта в ближайшее время. Однако в организации не увидели угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок. Там указали, что страны имеют достаточно запасов нефти.

Как заявил телеканалу представитель ЕК, Евросоюз поддерживает контакт с Украиной по вопросу сроков возобновления прокачки.

Между тем венгерская нефтегазовая компания MOL прогнозирует, что первые объемы российской нефти, предназначенные для Венгрии и Словакии в обход украинского участка трубопровода "Дружба", могут поступить уже в марте. Сырье будет доставляться танкерами в хорватский порт Омишаль.

Украинские войска атаковали нефтепровод "Дружба" в ночь на 18 августа 2025 года, что привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось 20 августа.

Несколько дней спустя произошла очередная атака, после которой Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по нефтепроводу возобновились 28 августа. Однако в начале февраля 2026 года они вновь были приостановлены. СМИ отмечали, что значительное сокращение объема поставок началось еще в январе.

