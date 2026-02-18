Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 13:06

Политика
Главная / Новости /

Sky News: в ЕК ожидают от Киева план по восстановлению нефтепровода "Дружба"

ЕК потребовала от Украины план по восстановлению нефтепровода "Дружба"

Фото: AP Photo/Sven Kaestner

Еврокомиссия потребовала от Киева предоставить план по восстановлению нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

По информации журналистов, в ЕК ожидают график ремонта в ближайшее время. Однако в организации не увидели угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок. Там указали, что страны имеют достаточно запасов нефти.

Как заявил телеканалу представитель ЕК, Евросоюз поддерживает контакт с Украиной по вопросу сроков возобновления прокачки.

Между тем венгерская нефтегазовая компания MOL прогнозирует, что первые объемы российской нефти, предназначенные для Венгрии и Словакии в обход украинского участка трубопровода "Дружба", могут поступить уже в марте. Сырье будет доставляться танкерами в хорватский порт Омишаль.

Украинские войска атаковали нефтепровод "Дружба" в ночь на 18 августа 2025 года, что привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось 20 августа.

Несколько дней спустя произошла очередная атака, после которой Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по нефтепроводу возобновились 28 августа. Однако в начале февраля 2026 года они вновь были приостановлены. СМИ отмечали, что значительное сокращение объема поставок началось еще в январе.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика