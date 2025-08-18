Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на атаку Украины на нефтепровод, который ведет в Венгрию, передает RT со ссылкой на телеграм-канал дипломата.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети X подчеркивал, что в результате удара по нефтепроводу были приостановлены поставки продукции. Он назвал действия киевского режима возмутительными и неприемлемыми, сообщает телеканал "360".

По мнению венгерского министра, таким образом Украина и Евросоюз пытаются втянуть страну в боевые действия. Однако он подчеркнул, что Венгрия не поддастся внешнему влиянию.

"Напомню тем, кто принимает решения на Украине: электричество из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении вашей страны", – обратил внимание Сийярто, добавив, что сейчас Будапешт взаимодействует с РФ, чтобы понять, когда удастся восстановить поставки.

Комментируя произошедшее, Захарова напомнила, что Россия уже давно предупреждала западные страны об опасности поддержки Украины, которая "как поганая зараза расползается по всему миру". Она также обратила внимание, что киевский режим уже совершал теракты в Африке, втягивал граждан Средней Азии в данные действия, а также "засветился на Ближнем Востоке".

В качестве примера дипломат привела освоение Украиной в Европе незаконного рынка оружия, а также отработку киевским режимом нелегальной трансплантологии с западными странами.

"Банковая не остановится теперь ни перед чем", – заключила Захарова.

Ранее Сийярто сообщил, что просил Германа Галущенко, который на тот момент занимал пост министра энергетики Украины, прекратить атаки на российскую инфраструктуру. Как указал глава МИД Венгрии, безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией.