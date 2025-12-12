Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ограничения, введенные утром в аэропорту Шереметьево, сняты. Гавань продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по обновленному расписанию. В связи с введенными ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании скорректировали расписание полетов", – говорится в сообщении.

За время действия мер в аэропорту приземлились 45 рейсов, вылетели еще 57. При этом были задержаны 55 самолетов, на запасной аэродром ушли 3 рейса. Кроме того, были отменены 2 самолета и приняты на запасной аэродром 7 рейсов.

В настоящее время ситуация в терминалах спокойная, скопления пассажиров нет.

Меры безопасности начали действовать в Шереметьево в связи с сигналом "Ковер" утром 12 декабря. Из-за этого был приостановлен вылет самолетов, однако аэропорт продолжал обеспечивать прием рейсов. Также пассажиров по-прежнему обслуживали в терминалах.

Аэропорт призывал быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов, а также предупредил о возможных корректировках в расписании полетов.

Спустя время Шереметьево возобновил обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет по согласованию с соответствующими органами.

