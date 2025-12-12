Аэропорт Шереметьево возобновил обслуживание рейсов на вылет по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Шереметьево возобновил обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

При этом действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта продолжается.

В утренние часы пятницы, 12 декабря, Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО РФ сбили один беспилотник, который летел на столицу. Спустя время была пресечена еще одна попытка атаки БПЛА. Позже система ПВО Минобороны РФ уничтожила еще два дрона, направлявшихся в сторону Москвы.

Меры безопасности начали действовать в Шереметьево в связи с сигналом "Ковер" утром в пятницу. Был приостановлен вылет самолетов, однако аэропорт продолжал обеспечивать прием рейсов. Также пассажиров по-прежнему обслуживали в терминалах.

Аэропорт призывал быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов, а также предупредил о возможных корректировках в расписании полетов.