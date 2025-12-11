Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Московском регионе

Фото: ТАСС/Олег Елков

Уральская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия из-за задержек рейсов в Московском регионе, сообщила пресс-служба ведомства.

"Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, планирующих вылет из Уральского транспортного региона", – говорится в сообщении.

В связи с этим в аэропортах Екатеринбурга, Кургана и Перми организована работа мобильных приемных.

Столичные аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу на фоне сообщений о ликвидации БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на четверг, 11 декабря. Авиагавани отменили, задержали и перенаправили более 130 рейсов.

В частности, в аэропорту Шереметьево были задержаны 44 рейса. В Домодедово позже запланированного вылетели 6 самолетов, еще 1 рейс был перенаправлен в другой аэропорт.

После окончания атаки ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты.