Актер из фильма "Джанго освобожденный" Роберт Кэррадайн покончил с собой

Фото: ТАСС/Zuma/Billy Bennight

Американский актер Роберт Кэррадайн, известный по роли в фильме "Джанго освобожденный", покончил с собой в возрасте 71 года, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание Rolling Stone.

Как сообщил изданию брат артиста Кит Кэррадайн, на протяжении 20 лет актер страдал от биполярного расстройства.

Соболезнования семье погибшего выразила Хилари Дафф, сыгравшая главную роль в сериале "Лиззи Магуайер", где Кэррадайн исполнил роль ее отца. Она назвала его старым другом и поблагодарила за тепло и заботу на съемочной площадке.

Кэррадайн родился 24 марта 1954 года. У него было два брата – Дэвид и Кит Кэррадайн, которые тоже стали актерами и режиссерами. Карьеру Кэррадайн начал в фильме "Ковбои" в 1972 году.

В 1980 году на Каннском кинофестивале было представлено сразу два фильма с актером "Большая красная единица" и "Скачущие издалека". Наиболее известной ролью актера в кино стал образ Льюиса Сколиника в картине "Месть полудурков". Помимо этого, он сыграл Сэма Магуайера в сериале "Лиззи Магуайр".

Среди последних работ актера были съемки в фильме "Джанго Освобожденный" и сериале "Сомнение".

Известно, что Кэррадайн увлекался автогонками. В 1980–1990-х годах был пилотом команды Lotus вместе с Полом Ньюманом.