Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 13:41

Культура

Актер из фильма "Джанго освобожденный" Роберт Кэррадайн покончил с собой

Фото: ТАСС/Zuma/Billy Bennight

Американский актер Роберт Кэррадайн, известный по роли в фильме "Джанго освобожденный", покончил с собой в возрасте 71 года, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание Rolling Stone.

Как сообщил изданию брат артиста Кит Кэррадайн, на протяжении 20 лет актер страдал от биполярного расстройства.

Соболезнования семье погибшего выразила Хилари Дафф, сыгравшая главную роль в сериале "Лиззи Магуайер", где Кэррадайн исполнил роль ее отца. Она назвала его старым другом и поблагодарила за тепло и заботу на съемочной площадке.

Кэррадайн родился 24 марта 1954 года. У него было два брата – Дэвид и Кит Кэррадайн, которые тоже стали актерами и режиссерами. Карьеру Кэррадайн начал в фильме "Ковбои" в 1972 году.

В 1980 году на Каннском кинофестивале было представлено сразу два фильма с актером "Большая красная единица" и "Скачущие издалека". Наиболее известной ролью актера в кино стал образ Льюиса Сколиника в картине "Месть полудурков". Помимо этого, он сыграл Сэма Магуайера в сериале "Лиззи Магуайр".

Среди последних работ актера были съемки в фильме "Джанго Освобожденный" и сериале "Сомнение".

Известно, что Кэррадайн увлекался автогонками. В 1980–1990-х годах был пилотом команды Lotus вместе с Полом Ньюманом.

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика