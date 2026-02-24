Форма поиска по сайту

24 февраля, 15:28

Транспорт

Пассажиры не вылетевшего с Пхукета рейса не обращались за помощью к дипломатам РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские туристы, которые не смогли вылететь с Пхукета из-за технической неисправности самолета, не обращались за помощью к дипломатам. Об этом РИА Новости рассказал генконсул РФ Егор Иванов.

О том, что около 300 граждан России не могут покинуть остров, стало известно 24 февраля. По данным СМИ, самолет должен был отправиться в Минеральные Воды вечером 23-го числа, но у Boeing 767-300 возникли проблемы со стойкой шасси.

В результате вылет перенесли на 25 февраля. По данным авиакомпании Azur Air, которой принадлежит борт, пассажиров разместили в гостиницах Пхукета. Им также предоставили горячее питание и напитки.

Ранее самолет авиакомпании "Руслайн", который летел из Нарьян-Мара в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшей сигнализация датчика незакрытой входной двери. При этом перед приземлением экипаж воздушного судна решил выработать топливо. В воздушной гавани сообщили, что борт благополучно сел.

Пожар произошел на борту самолета Москва – Ереван

