Пассажиры не вылетевшего с Пхукета рейса не обращались за помощью к дипломатам РФ

Российские туристы, которые не смогли вылететь с Пхукета из-за технической неисправности самолета, не обращались за помощью к дипломатам. Об этом РИА Новости рассказал генконсул РФ Егор Иванов.

О том, что около 300 граждан России не могут покинуть остров, стало известно 24 февраля. По данным СМИ, самолет должен был отправиться в Минеральные Воды вечером 23-го числа, но у Boeing 767-300 возникли проблемы со стойкой шасси.

В результате вылет перенесли на 25 февраля. По данным авиакомпании Azur Air, которой принадлежит борт, пассажиров разместили в гостиницах Пхукета. Им также предоставили горячее питание и напитки.

