Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 09:53

Происшествия

Полицейские задержали курьера, забравшего сейф с 1 млн рублей у подростка в Москве

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские в Москве задержали курьера мошенников, похитивших у 15-летнего подростка сейф с 1 миллионом рублей под предлогом замены домофонов. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Подростку позвонили якобы из службы замены домофонов и выманили код из СМС. После этого, по словам Васенина, началось запугивание и звонки от лжеспециалистов разных ведомств.

"Испуганный молодой человек, выполняя указания звонивших, собственноручно передал незнакомцу, пришедшему к нему домой на Очаковское шоссе, сейф с родительскими сбережениями", – добавил начальник пресс-службы.

В результате правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, который оказался курьером-посредником. Он забрал сейф, вскрыл его, передал наличные кураторам, а себе оставил часть суммы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в подмосковном Раменском пресекли телефонное мошенничество на 470 тысяч рублей. В полицию обратилась местная жительница, с которой связался неизвестный. Он получил от женщины персональные данные под предлогом замены ключей от домофона.

После этого с ней связался "сотрудник Росфинмониторинга", заявивший, что злоумышленники получили доступ к ее банковским счетам. Поняв, что ее хотят обмануть, девушка обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Мошенники начали использовать имя портала mos.ru в своих схемах

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика