Полицейские задержали курьера, забравшего сейф с 1 млн рублей у подростка в Москве

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские в Москве задержали курьера мошенников, похитивших у 15-летнего подростка сейф с 1 миллионом рублей под предлогом замены домофонов. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Подростку позвонили якобы из службы замены домофонов и выманили код из СМС. После этого, по словам Васенина, началось запугивание и звонки от лжеспециалистов разных ведомств.

"Испуганный молодой человек, выполняя указания звонивших, собственноручно передал незнакомцу, пришедшему к нему домой на Очаковское шоссе, сейф с родительскими сбережениями", – добавил начальник пресс-службы.

В результате правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, который оказался курьером-посредником. Он забрал сейф, вскрыл его, передал наличные кураторам, а себе оставил часть суммы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в подмосковном Раменском пресекли телефонное мошенничество на 470 тысяч рублей. В полицию обратилась местная жительница, с которой связался неизвестный. Он получил от женщины персональные данные под предлогом замены ключей от домофона.

После этого с ней связался "сотрудник Росфинмониторинга", заявивший, что злоумышленники получили доступ к ее банковским счетам. Поняв, что ее хотят обмануть, девушка обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

