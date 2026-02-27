Песков: столкновения между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего

Фото: kremlin.ru

Прямые боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены. Поэтому так же, как и все, мы пристально следим за этой ситуацией", – сказал представитель Кремля.

По его словам, сейчас готовятся контакты Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. О точной дате будет сообщено позже.

В свою очередь, посол России в Пакистане Альберт Хорев подчеркнул, что сейчас отношения Москвы и Исламабада переживают самый благоприятный период за многие годы.

"Посольство России в Пакистане и я лично готовы прикладывать все усилия для дальнейшего укрепления взаимовыгодных связей между нашими дружественными странами", – отметил Хорев, выступая на медиафоруме "Москва – Исламабад".

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными произошли 26 февраля сразу в шести приграничных провинциях. Бои также велись вблизи границы Дюранда.

Пакистанская авиация нанесла удары по военным объектам. В ответ афганские вооруженные силы начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь началась открытая война с Афганистаном. Кроме того, он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.

27 февраля боевые действия на границе между Афганистаном и Пакистаном возобновились. Удар был нанесен по военной базе пакистанской армии в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.