Осужденный сбежал из-под конвоя в Таганском районе Москвы

Фижео: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции горда Москвы"

Осужденный сумел убежать из-под конвоя накануне заседания суда в Таганском районе Москвы 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Инцидент произошел накануне заседания, в рамках которого должны были решить вопрос о замене принудительных работ гражданину Ш. М. Алиеву на лишение свободы из-за уклонения от наказания.

Осужденный находился на улице с сотрудником полиции в ожидании адвоката в 18:02. В этот момент ему и удалось сбежать.

Ранее в Сети распространилась информация, что неизвестные якобы напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного. Уточнялось, что к служебному автомобилю подъехала черная легковая машина. Тем не менее надзорное ведомство опровергло сведения о нападении.