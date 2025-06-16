ФСИН опровергла информацию о распитии пива заключенным петербургского СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Содержащиеся под стражей в СИЗО № 1 в Колпинском районе Санкт-Петербурга не распивали алкоголь, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в СМИ появились фотографии и видео, якобы сделанные заключенным СИЗО № 1 в Петербурге. На кадрах мужчина показывал свое лицо, держа кружку пива на фоне новогодней гирлянды. Также были фото, где якобы заключенный сидел по-турецки со свечой в руках.

"Данных фактов в учреждении не было", – добавили в ведомстве.

ФСИН заявила, что фотографии заключенного со спиртными напитками являются фейковыми.

До этого общественное движение "Сорок сороков" попросило ФСИН запретить продажу икры и других деликатесов гражданам, находящимся под стражей. Общественники обратили внимание, что в следственных изоляторах столицы и Подмосковья можно якобы купить банку красной икры за 3–5 тысяч рублей.

По мнению представителей движения, подозреваемые и обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях не должны иметь возможность покупать такие товары. В частности, это можно трактовать как неуважение к жертвам преступлений и их семьям.

