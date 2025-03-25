Движение "Сорок Сороков" потребовало убрать красную икру из магазинов СИЗО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Общественное движение "Сорок сороков" обратилось к директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадию Гостеву и попросило запретить продажу икры и других деликатесов гражданам, находящимся под стражей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на документ.

Активисты обратили внимание на информацию о том, что в следственных изоляторах Москвы и Московской области появилась возможность заказать красную икру. Приобрести банку весом 250 граммов можно за 3–5 тысяч рублей.

Общественники считают, что находящиеся в СИЗО лица, которые подозреваются или обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не должны иметь возможность покупать подобные товары.

"Предоставление возможности приобретать дорогие продукты или предметы роскоши может восприниматься как неуважение к жертвам преступлений и их семьям", – указано в документе.

В "Сорок сороков" напомнили, что основная цель направления человека в СИЗО – это карательная мера, которая направлена на ограничение свободы, а не комфортное проживание. Разрешение на покупку деликатесов противоречит сути самой меры, подчеркнули активисты.

Ранее ФСИН начала тестировать средства индивидуальной блокировки сотовой связи в СИЗО. По словам замдиректора службы Сергея Щербакова, нужно локализовать зону блокировки только территорией учреждения, чтобы это не распространялось за его пределы.

Щербаков также указал, что почти завершен эксперимент в СИЗО-1 и СИЗО-4 в столице, где тестировали различные подходы и добились практически 100-процентного успеха.