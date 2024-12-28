28 декабря, 17:00Общество
ФСИН получила право доступа к врачебной тайне педофилов без их согласия
Фото: телеграм-канал "ФСИН России"
Владимир Путин подписал закон, дающий право доступа уголовно-исполнительным инспекциям (входят в структуру ФСИН) к врачебной тайне педофилов без их согласия.
Закон наделяет Минюст совместно с Минздравом России полномочием утверждать порядок контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении таких лиц.
Отмечается, что закон вступит в силу через 180 дней.
Ранее в России предложили при совершении в отношении детей преступлений против половой неприкосновенности привлекать к защите пострадавшей стороны адвоката. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец уточнила, что статистика подобных преступлений в стране вызывает обеспокоенность.
Сейчас адвокат предоставляется тогда, когда ребенку еще не исполнилось 16 лет, только по ходатайству законного представителя. В свою очередь, Волынец предложила включить обязательное привлечение адвоката с момента регистрации заявления о преступлении.
В Госдуме подготовят поправки для защиты детей от педофилов