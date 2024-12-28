ФСИН получила право доступа к врачебной тайне педофилов без их согласия

Фото: телеграм-канал "ФСИН России"

Владимир Путин подписал закон, дающий право доступа уголовно-исполнительным инспекциям (входят в структуру ФСИН) к врачебной тайне педофилов без их согласия.

Закон наделяет Минюст совместно с Минздравом России полномочием утверждать порядок контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении таких лиц.

Отмечается, что закон вступит в силу через 180 дней.

Ранее в России предложили при совершении в отношении детей преступлений против половой неприкосновенности привлекать к защите пострадавшей стороны адвоката. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец уточнила, что статистика подобных преступлений в стране вызывает обеспокоенность.

Сейчас адвокат предоставляется тогда, когда ребенку еще не исполнилось 16 лет, только по ходатайству законного представителя. В свою очередь, Волынец предложила включить обязательное привлечение адвоката с момента регистрации заявления о преступлении.